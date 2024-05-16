Про стан бойових дій у Харківській області розповіли у Генштабі ЗСУ

Сили оборони України продовжують концентрувати основні зусилля на запобіганні просування противника вглиб країни, перешкоджаючи виконанню його завдань із встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

З початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на наступних напрямках:

Пильна - Липці

Лук'янці - Слобожанське

Пильна - Слобожанське

Муром - Стариця

Бої продовжуються на напрямках:

Глибоке - Липці

Лук'янці - Слобожанське

Пильна - Слобожанське

Муром - Стариця

Плетенівка - Вовчанськ

Втрат позицій нашими підрозділами не зафіксовано. Українські війська продовжують здійснювати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, утримуючи ситуацію під контролем.

Втрати противника

На Харківському напрямку з початку доби втрати ворога склали:

95 військовослужбовців

27 одиниць озброєння та військової техніки

Загалом, з 10 травня 2024 року, на цьому напрямку противник втратив:

710 російських окупантів (вбитими та пораненими)

125 одиниць ворожого озброєння та військової техніки

Куп’янський напрямок

Українські підрозділи відбили 20 атак противника. Бойові дії тривають на таких напрямках:

Кислівка - Іванівка

Котлярівка - Піщане

Куземівка - Стельмахівка

Ковалівка - Новоєгорівка

В окремих районах, через інтенсивний вогневий вплив противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

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