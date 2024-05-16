16.05.2024 09:15 Рита Парфенова
Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 16 травня
Упродовж доби російські військові застосовували проти мирного населення Харківщини різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети.
15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка
Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок ворожих обстрілів було поранено цивільних громадян.
На місцях подій працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Протягом доби вони здійснили 8 оглядів місць подій і відкрили 20 кримінальних проваджень, пов'язаних із військовою агресією Росії.
Зафіксовані руйнування:
м. Харків:
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15 травня близько 20:00 обстрілом поранено двох чоловіків (1983 та 2004 р.н.), пошкоджено два гуртожитки, сім автомобілів, чотири багатоквартирні будинки та кіоск.
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00:04 ворог завдав ударів з РСЗВ С-300, інформація про постраждалих не надходила.
м. Вовчанськ:
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15 травня внаслідок обстрілу поранено трьох працівників поліції, пошкоджено службовий автомобіль.
с. Прудянка:
-
15 травня о 17:00 внаслідок влучання ворожого "Ланцету" поранено чоловіка 1988 р.н., пошкоджено трактор.
с. Колісниківка:
-
15 травня близько 17:00 обстрілом поранено жінку 1968 р.н.
с. Графське:
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15 травня о 23:30 внаслідок обстрілу загинула жінка 1936 р.н.
м. Чугуїв:
-
16 травня близько 00:10 обстрілом поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено три приватні будинки та господарчу споруду.
с. Богуславка:
-
16 травня о 04:35 обстрілом пошкоджено два приватні будинки.
с. Хотімля:
-
15 травня о 14:50 внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено корпуси бази відпочинку.
м. Куп'янськ:
-
15 травня о 07:30 обстрілом FPV-дронами поранено 33-річну жінку.
смт Мала Данилівка:
-
15 травня о 10:00 авіаційним обстрілом пошкоджено амбулаторію, гуртожиток інституту, автомобілі, поранено трьох жінок та одного чоловіка, всі цивільні.
с. Олександрівка:
-
15 травня о 14:00 артилерійським обстрілом пошкоджено два двоповерхові будинки, господарчі споруди, два автомобілі, енергомережі та магазин.
с. Липці:
-
15 травня близько 17:35 обстрілом з РСЗВ «Град» пошкоджено та зруйновано житлові будинки.
Раніше РЕДПОСТ
писав. що ввечері 15 травня внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено
5-поверхову будівлю.
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