    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 16 травня
16.05.2024  09:15   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 16 травня

Упродовж доби російські військові застосовували проти мирного населення Харківщини різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети.


15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка
Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок ворожих обстрілів було поранено цивільних громадян.

На місцях подій працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Протягом доби вони здійснили 8 оглядів місць подій і відкрили 20 кримінальних проваджень, пов'язаних із військовою агресією Росії.

Зафіксовані руйнування:

м. Харків:

  • 15 травня близько 20:00 обстрілом поранено двох чоловіків (1983 та 2004 р.н.), пошкоджено два гуртожитки, сім автомобілів, чотири багатоквартирні будинки та кіоск.
  • 00:04 ворог завдав ударів з РСЗВ С-300, інформація про постраждалих не надходила.

м. Вовчанськ:

  • 15 травня внаслідок обстрілу поранено трьох працівників поліції, пошкоджено службовий автомобіль.

с. Прудянка:

  • 15 травня о 17:00 внаслідок влучання ворожого "Ланцету" поранено чоловіка 1988 р.н., пошкоджено трактор.

с. Колісниківка:

  • 15 травня близько 17:00 обстрілом поранено жінку 1968 р.н.

с. Графське:

  • 15 травня о 23:30 внаслідок обстрілу загинула жінка 1936 р.н.

м. Чугуїв:

  • 16 травня близько 00:10 обстрілом поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено три приватні будинки та господарчу споруду.

с. Богуславка:

  • 16 травня о 04:35 обстрілом пошкоджено два приватні будинки.

с. Хотімля:

  • 15 травня о 14:50 внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено корпуси бази відпочинку.

м. Куп'янськ:

  • 15 травня о 07:30 обстрілом FPV-дронами поранено 33-річну жінку.

смт Мала Данилівка:

  • 15 травня о 10:00 авіаційним обстрілом пошкоджено амбулаторію, гуртожиток інституту, автомобілі, поранено трьох жінок та одного чоловіка, всі цивільні.

с. Олександрівка:

  • 15 травня о 14:00 артилерійським обстрілом пошкоджено два двоповерхові будинки, господарчі споруди, два автомобілі, енергомережі та магазин.

с. Липці:

  • 15 травня близько 17:35 обстрілом з РСЗВ «Град» пошкоджено та зруйновано житлові будинки.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав. що ввечері 15 травня внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 ЖКГ Наслідки ворожих обстрілів ліквідують комунальники Харкова 15.05 Медицина Про стан постраждалих наслідок обстрілів Харкова повідомили в ХОВА 15.05 Надзвичайні події Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 15 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 