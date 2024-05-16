16.05.2024 09:34 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби оператори «102» отримали 1475 дзвінків від мешканців Харківської області з повідомленнями про різноманітні правопорушення та події.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі звернення були оперативно оброблені, більшість з них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення майна, шахрайств та незаконного обігу наркотиків.

Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав 30 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності, доставивши їх до територіальних підрозділів для перевірки.

На блокпостах області правоохоронці разом із військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів з метою недопущення ввезення нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти. В результаті поліцейські викрили одного громадянина у незаконному обігу наркотиків і вилучили заборонені речовини.

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП): За минулу добу на території Харківщини сталося 9 ДТП, в яких травмувалися 4 особи. Поліцейські також викрили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби російські військові застосовували проти мирного населення Харківщини різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети.