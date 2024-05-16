18-річний харків'янин допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, що обороняють місто, для планування нового наступу окупантів на Харківщині.

Слідство встановило, що зрадником виявився 18-річний харків’янин, завербований дистанційно кадровим співробітником управління фсб по бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Молодик потрапив у поле зору російської спецслужби через активне користування російськими Телеграм-каналами в пошуках "швидкого" заробітку. Подальша комунікація відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами йому обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Фігурант, обходячи місто пішки, шукав місця базування українських захисників. Виявивши потрібні локації, він таємно фотографував їх і позначав координати на Google Maps, готуючи "звіт" для ФСБ. Однак СБУ завчасно викрила його і затримала "на гарячому" під час фотографування військового об’єкта. Це запобігло передачі розвідданих ворогу.

Для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ударів агресора були проведені додаткові заходи. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала на Харківщині пропагандиста, який поширював дезінформацію від Кремля, підтримував "вагнерівців" і висловлював підтримку насильству проти мирних українських громадян.