Пропагандист, який радів вбивствам українців, заарештований на Харківщині

14.05.2024 14:00 Рита Парфенова

Служба безпеки України затримала на Харківщині пропагандиста, який поширював дезінформацію від Кремля, підтримував "вагнерівців" і висловлював підтримку насильству проти мирних українських громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, контррозвідка Служби безпеки зібрала докази протиправної діяльності ще одного ворожого пропагандиста з району Харківщини, який перебуває під окупацією.

Зловмисником є 54-річний мешканець Куп'янського району, народжений у Луганську, яке зараз перебуває під окупацією російськими військами.

За даними слідства, з червня минулого року чоловік регулярно публікував свої антиукраїнські записи у місцевому проросійському чаті в мережі Телеграм. Зокрема, він у безапеляційній формі та не обираючи висловів публікував твердження на кшталт: «цієї війни хотіли англосакси, а росія нібито усіляко намагалася уникнути так званої СВО», «Україна з 2014 року вбивала мирних мешканців Донбасу», «Україна порушувала Мінські угоди» і тому подібні фейки.

Він використовував стандартні наративи кремлівської пропаганди, виправдовуючи та заперечуючи збройну агресію Росії проти України. Чоловік також дискредитував українських захисників та глорифікував бойовиків російської ПВК "Вагнер".

У своїх публікаціях ворожий агітатор заявляв, що радіє загибелі українців, що свідчить про його протиправну діяльність.

Експертиза мовлення, проведена Службою безпеки, підтвердила незаконний характер його висловлювань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому пропагандисту про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За ці злочини йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Розкриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові пропагандиста ідей "руського миру", який публікував матеріали, вихваляючи комуністичний режим колишнього срср.