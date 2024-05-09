СБУ затримала у Харкові молодого блогера за просування ідеології комунізму

Під час операції було затримано 24-річного мешканця Харкова, який, використовуючи різноманітні медіа-платформи, пропагував комуністичну символіку та ідеологію. Його вчинки включали в себе поширення пропагандистських повідомлень через відеохостинг YouTube, а також використання соціальних мереж, включаючи Instagram та заборонену в Україні російську мережу "ВКонтакте".

Матеріали, опубліковані зловмисником, містили пропаганду вигідності комуністичного режиму та заклики до відмови від захисту держави. Крім того, він демонстрував зневагу до державних символів України.

Службою безпеки було проведено мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила протиправний характер публікацій та використання забороненої символіки. Під час обшуку в місці його проживання було вилучено комп'ютер, мобільний телефон та матеріали, свідчать про протиправну діяльність, включаючи виготовлену комуністичну символіку.

Наразі зловмиснику пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації). Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а можлива покарання досягає 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

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