07.05.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

Вихваляв агресорів та мріяв про захоплення Харкова: СБУ затримала ще одного шанувальника «руського миру»

Будинок ворожого пропагандиста, який знаходиться в одному зі спальних районів Харкова, був зруйнований рашистами у перші дні повномасштабного вторгнення, проте чоловік все одно продовжував вклонятися путінському режиму.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець, який у 2022 році вже притягався Службою безпеки до кримінальної відповідальності та навіть отримав судовий вирок за заперечення збройної агресії рф проти України.

Тоді суд врахував визнання обвинуваченим своєї провини і звільнив його від тюремного ув'язнення з іспитовим строком у три роки.

Втім, руснявий пропагандист не припинив протиправної діяльності і продовжив вихваляти агресорів та мріяти про захоплення Харкова російськими військами, цинічно називаючи окупацію - «визволенням».

Дивно, що будинок ворожого пропагандиста, який знаходиться в одному зі спальних районів Харкова, був зруйнований рашистами у перші дні повномасштабного вторгнення, проте чоловік все одно продовжував вклонятися путінському режиму.

Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди.

За даними слідства, для популяризації своїх антиукраїнських висловлювань ворожий агітатор використовував проросійські чати у месенджері Телеграм.

Призначена Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ворожому пропагандисту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Наразі він перебуває під вартою. Тепер рецидивісту не вдасться уникнути тюремного ув’язнення – йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.