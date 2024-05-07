07.05.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові викрили чоловіка, який підміняв посилки на муляжі

Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник вставляв своє фото та особисті дані інших осіб. Крім того, використовував підроблені паспорти громадян України.

У вересні минулого року до відділу поліції надійшла заява від директора відділення поштового зв’язку про те, що невідомий вчинив крадіжку мобільного телефону, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП, оперативники відділу поліції, управління кримінального аналізу, з використанням можливостей УОТЗ та УОС ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури встановили особу, яка причетна до скоєння злочину.

Зловмисником виявився 39-річний раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів харків’янин, який розшукується відділом поліції у місті Сміла Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за скоєння шахрайських дій.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили 55 муляжів мобільних телефонів, коробки з-під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів «Apple іPhone», сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, паспорти громадян України та інше.

Встановлено, що чоловік причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова та Харківського району Харківської області.

7 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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