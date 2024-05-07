    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Водія, який не пропустив на дрозі автомобіль швидкої, притягнули до відповідальності
07.05.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Водія, який не пропустив на дрозі автомобіль швидкої, притягнули до відповідальності

Водій автомобіля не надав переваги у русі автомобілю медиків, який рухався по дрозі з увімкненими спеціальними сигналами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
В мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водій, рухаючись проспектом Героїв Харкова, не надав переваги у русі авто швидкої, яке рухалось через перехрестя з увімкненими спеціальними сигналами.
 
Патрульні розшукали та опитали водія. З правопорушенням він був згоден. Інспектори склали на громадянина адміністративну постанову за ч.3 ст 122 (Ненадання переваги у русі транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом) КУпАП.
 
 
«Шановні учасники дорожнього руху, ставтеся з повагою до роботи оперативних служб, та неухильно дотримуйтесь ПДР!»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.05 Надзвичайні події На Харківщині чоловік вилов рибу забороненими для любительського рибальства знаряддям лову 07.05 Надзвичайні події Понад 2,6 млн грн збитків на вирубці здорових дерев на Харківщині: вручено підозру майстру лісу 06.05 Надзвичайні події У Лозівському районі було виявлено порушника з уловом риби, серед якого були червонокнижні види
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 