За розстріл цивільних під Харковом російський командир отримав вирок

02.05.2024 12:30 Рита Парфенова

Російському командиру було призначено довічне ув'язнення заочно за видачу наказу розстрілювати цивільних біля Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, російський командир Євгеній Зеленов був засуджений до довічного ув'язнення заочно за віддання наказу розстріляти цивільних осіб біля Харкова.

Згідно з доказами Служби безпеки, Зеленов був причетний до вбивства мирних жителів в Україні. Він обіймав посаду заступника командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу Росії.

Під час початку повномасштабного вторгнення в Україну, Зеленов керував однією з батальйонно-тактичних груп, яка намагалася захопити Харків з північного сходу. Його підрозділ заблокував кільцеву дорогу Харкова з боку селища Липці, не дозволяючи українським громадянам виїхати або в'їжджати в місто.

Під час спроби місцевих мешканців прорватися через блокпост, Зеленов віддав наказ відкрити вогонь по їхньому автомобілю, внаслідок чого одна людина загинула, а дві отримали поранення.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Служба безпеки зараз займається залученням міжнародних механізмів екстрадиції Зеленова для виконання призначеного йому судом кримінального покарання за статтею Кримінального кодексу України, що стосується військових злочинів.

Розслідування цього випадку проводили співробітники СБУ в Харківській області під керівництвом обласної прокуратури.