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02.05.2024  12:03   Рита Парфенова

На тихій вулиці Харкова заборонено рух транспорту

Рух транспорту на вул. Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вул. Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства міськради.

Відомо, що заборона руху пов’язана з необхідністю проведення робіт з кронування дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Шляхрембуд» за дві доби виконали низку відновлювальних робіт.

 

Тэги:  транспорт, харків
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