На тихій вулиці Харкова заборонено рух транспорту

Рух транспорту на вул. Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вул. Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства міськради.
Відомо, що заборона руху пов’язана з необхідністю проведення робіт з кронування дерев.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.
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