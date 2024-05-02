На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Протягом доби до операторів спецлінії "102" надійшло 980 викликів до поліції, які були всі оперативно опрацьовані.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість з цих звернень стосувалися порушень законів і звичаїв війни, фактів привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.
Комментариев: 0
День підходить для пригод та нових вражень. Стережіться конфліктів, але насолоджуйтесь позитивними моментами.
У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
влажность:
давление:
ветер: