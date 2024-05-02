На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 90 громадян під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3240 транспортних засобів.

У ході відпрацювання території поліцейські виявили 3 осіб у незаконному обігу наркотичних речовин і вилучили заборонені речовини у порушників.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 8 громадян отримали травми.

Працівники поліції виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 травня 2024 року.