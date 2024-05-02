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02.05.2024  11:56   

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Протягом доби до операторів спецлінії "102" надійшло 980 викликів до поліції, які були всі оперативно опрацьовані.


Фото з відкритих джерел

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість з цих звернень стосувалися порушень законів і звичаїв війни, фактів привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 90 громадян під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3240 транспортних засобів.

У ході відпрацювання території поліцейські виявили 3 осіб у незаконному обігу наркотичних речовин і вилучили заборонені речовини у порушників.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 8 громадян отримали травми.

Працівники поліції виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 травня 2024 року.

 

 

 

Тэги:  поліція, харків
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