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02.05.2024  11:18   Рита Парфенова

Почесний громадянин міста Харкова Юрій Лебідь відзначає день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов 2 травня привітав з днем народження генерал-лейтенанта, командувача Національної гвардії України у 2022-2023 роках Юрія Лебедя.

Юрій Лебідь

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем прикордонника України опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.

«Ваш професіоналізм, витримка та мужність допомогли вистояти в тяжкі часи, коли ворог почав повномасштабний наступ. Під Вашим керівництвом військові захищали і Харків, і всю країну. Тоді ми продемонстрували готовність до спротиву та боротьби, яку продовжуємо і зараз.

Дякую за Вашу відвагу, рішучість і силу духу! Бажаю міцного здоров’я, наснаги, злагоди та миру в Україні!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бойовий медик Сергій Филиппов знищив восьмеро російських вояків під час бою і отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головкома ЗСУ.

 

Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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