Бойовий медик з Харкова отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Бойовий медик Сергій Филиппов знищив восьмеро російських вояків під час бою і отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головкома ЗСУ.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов 2 травня привітав з днем народження генерал-лейтенанта, командувача Національної гвардії України у 2022-2023 роках Юрія Лебедя.
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День підходить для пригод та нових вражень. Стережіться конфліктів, але насолоджуйтесь позитивними моментами.
У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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