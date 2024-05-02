Бойовий медик з Харкова отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ОТЦК та СП, молодший сержант Филиппов був призваний Слобідським РТЦК. З березня 2022 року він воював у лавай штурмового взводу окремого штурмового батальйону 115-ї механізованої бригади ЗС України, а в у березні-квітні 2024 року знаходився на Бахмутському напрямку.

Під час штурмування ворожих позицій на околицях міста Часів Яр Донецької області Сергій Филиппов зумів привабити ворога ближче до своїх позицій та завдати максимальний удар. Незважаючи на контузію від мінометного обстрілу, Филиппов власноруч знищив восьмеро противників за допомогою вогнепальної зброї та гранат.

Крім того, під час бою він надав невідкладну медичну допомогу своєму пораненому товаришеві та допоміг йому дістатися до пункту евакуації.

За проявлену мужність та відданість своїй країні Сергій Филиппов був нагороджений «Золотим хрестом» Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським.