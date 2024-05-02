02.05.2024 10:03 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 1 травня ворожа авіація здійснила бомбовий удар по населеним пунктам Харківщини. Зафіксовані влучання авіабомб по цивільній інфраструктурі селища Золочів Богодухівського району, а також Київського та Шевченківського районів міста Харкова.

У результаті цієї ворожої атаки по центральній частині селища Золочів були пошкоджені житлові та інші будівлі, а також легкові автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі близько 40 кв.м., в результаті якої згоріло 8 автомобілів. Пожежу оперативно ліквідували силами підрозділів ДСНС. Унаслідок обстрілу загинули дві особи, і є постраждалі.

У ліквідації наслідків терористичної атаки брали участь 20 рятувальників ДСНС та 4 одиниці техніки.

Загалом протягом доби з 1 по 2 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинив ворожий обстріл;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку після обстрілу;

2 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 1 травня рятувальники загасили пожежу в лісовому масиві біля села Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району, яку спричинив ворожий артобстріл.