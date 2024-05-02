02.05.2024 08:31 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили велику лісову пожежу після обстрілу окупантів (фото)

Вкотре ворожі обстріли призводять до пожеж в екосистемі Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, ввечері 1 травня ворожий обстріл артилерією спричинив пожежу в лісовому масиві біля села Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району.

Це призвело до загоряння сухої хвоїної підстилки. Коли пожежники прибули на місце, вогонь вже охопив площу приблизно 8 гектарів. Було залучено три оперативні групи ДСНС для гасіння полум'я.

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За дві години вдалося приборкати пожежу завдяки професіоналізму рятувальників. Верхової масштабної пожежі вдалося уникнути. На щастя, жертв чи постраждалих не було.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 травня 2024 року.