02.05.2024 08:48 Рита Парфенова

Протягом доби від обстрілів військових рф загинули чотири цивільних на Харківщині

Минулої доби військові рф обстрілювали Харків, прифронтові та прикордонні райони області з авіації, артилерії, мінометів.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, минулої доби рашисти вбили чотирьох цивільних громадян. Пошкоджено 60 цивільних об’єктів: приватні домоволодіння, заклад освіти, адмінбудівлі, транспортні засоби.

Зафіксовані руйнування та жертви:

Харків . 1 травня близько о 10:25 год відбувся ворожий обстріл авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Пошкоджено приватні домоволодіння.

. 1 травня близько о 10:25 год відбувся ворожий обстріл авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Пошкоджено приватні домоволодіння. Золочів . 1 травня близько 10:00 військові російської федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, порушуючи закони та звичаї війни, обстріляли населений пункт трьома КАБами. Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян: чоловік та його невістка, постраждали 11 громадян, у тому числі 11-річний хлопець. Всі цивільні. Пошкоджені п’ять адмінбудівель, 12 приватних домоволодінь, 34 автомобіля, вісім з яких вщент знищені.

. 1 травня близько 10:00 військові російської федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, порушуючи закони та звичаї війни, обстріляли населений пункт трьома КАБами. Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян: чоловік та його невістка, постраждали 11 громадян, у тому числі 11-річний хлопець. Всі цивільні. Пошкоджені п’ять адмінбудівель, 12 приватних домоволодінь, 34 автомобіля, вісім з яких вщент знищені. Лелюківка . 1 травня близько 11:30 окупанти завдали удари ракетами Р-500 «Іскандер». Внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди.

. 1 травня близько 11:30 окупанти завдали удари ракетами Р-500 «Іскандер». Внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди. Липці . 1 травня близько 14:30 та 16:10 військові рф обстріляли населений пункт з артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. 75-річна жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці події.

. 1 травня близько 14:30 та 16:10 військові рф обстріляли населений пункт з артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. 75-річна жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці події. Борщова . 1 травня близько о 10:35 год внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджені приватні домоволодіння.

. 1 травня близько о 10:35 год внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджені приватні домоволодіння. Веселе . 1 травня близько о 10:50 год окупанти завдали удари керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих.

. 1 травня близько о 10:50 год окупанти завдали удари керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні домоволодіння. Без постраждалих. Вовчанськ . 1 травня о 13:15 на трасі біля міста дрон впав під колеса цивільного автомобіля, авто пошкоджено. Постраждалих немає.

. 1 травня о 13:15 на трасі біля міста дрон впав під колеса цивільного автомобіля, авто пошкоджено. Постраждалих немає. Кучерівка . 1 травня о 03:25 внаслідок ворожого авіаобстрілу ракетою Х-38 пошкоджено господарчі споруди.

. 1 травня о 03:25 внаслідок ворожого авіаобстрілу ракетою Х-38 пошкоджено господарчі споруди. Подоли . 1 травня військові рф з РСЗВ «Град» обстріляли населений пункт. Внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння.

. 1 травня військові рф з РСЗВ «Град» обстріляли населений пункт. Внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння. Кутьківка . 1 травня близько 14:20 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджені домоволодіння, сталося займання лісу.

. 1 травня близько 14:20 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджені домоволодіння, сталося займання лісу. Куп'янськ-Вузловий. 1 травня о 22:45 загарбники завдали ударив керованими авіабомбами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, гаражі.

1 травня о 22:45 загарбники завдали ударив керованими авіабомбами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, гаражі. Борова . 1 травня близько 23:00 внаслідок обстрілу КАБ сталася пожежа у приватному володінні. Пошкоджені надвірні будівлі, гараж.

. 1 травня близько 23:00 внаслідок обстрілу КАБ сталася пожежа у приватному володінні. Пошкоджені надвірні будівлі, гараж. Баранівка. 2 травня близько 02:10 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили десять оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили два кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 травня 2024 року.