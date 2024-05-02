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02.05.2024  08:07   Рита Парфенова

Понад 10 атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині

Потягом доби наші військові успішно відбили спроби окупанта просунутись на Куп'янському напрямку.

генштаб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у прикордонних районах і веде диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню наших військ на важливі напрямки;
  • на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали  місто Харків та населені пункти Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 травня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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