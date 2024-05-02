Понад 10 атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині

Потягом доби наші військові успішно відбили спроби окупанта просунутись на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Харків та населені пункти Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 травня 2024 року.
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