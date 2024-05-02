02.05.2024 07:30 Рита Парфенова

2 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.

Святкувати Міжнародний день тунця запропонували країни Тихоокеанського регіону, оскільки вони сильно залежать від «тунцевих» ресурсів не лише щодо харчування, а й у межах своїх економік.



День покликаний нагадати суспільству у тому, наскільки важливо правильно керувати рибним промислом, про цінність тунця і основні загрози популяціям цієї риби.



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Щороку 2 травня члени клубу любителів Нессі закликають зустрічати Міжнародний день Лох-Неського чудовиська.



Святкування на честь озерного чудовиська присвячено першому газетному повідомленню про монстра: 2 травня 1933 року газета Inverness Courier опублікувала докладну розповідь подружжя Маккей, які нібито бачили Нессі.

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Серед прихильників книг про Гаррі Поттера існує традиція відзначати Міжнародний день Гаррі Поттера щороку 2 травня. Цей день визнаний у віртуальному світі за велінням письменниці Джоан Роулінг, яка створила цю улюблену серію книг. Це свято символізує боротьбу Гаррі Поттера зі злом у образі Волан-де-Морта і його перемогу.

Шанувальники Гаррі Поттера святкують цей день, читаючи книги та дивлячись фільми про чарівника. Деякі можуть переодягнутись у чорну мантію або жартувати над "маглами" – терміном, який використовується у книгах для звичайних людей, які не володіють магією.

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У четвер Страсного тижня проводяться урочисті богослужіння, під час яких згадується важлива євангельська подія – Таємна вечеря, під час якої Ісус Христос показав приклад смирення і братньої любові своїм учням, обмивши їм ноги. Згідно з Євангелією, на Тайній Вечері Ісусом Христом було встановлено обряд євхаристії – Святого Причастя.



Цей обряд визнається всіма християнами – православними, католиками, лютеранами – віруючі їдять вино та хліб, маючи на увазі під ними Тіло та Кров Ісуса Христа. З Великого Четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.



За традицією, саме з чистого четверга у православних християн починаються приготування до Великодня. Віруючі приходять до храмів для того, щоб сповідатися та тоді та причаститися.



Цього дня прийнято вставати задовго до сходу сонця та купатися у проточній воді, таким чином символічно очищаючись від гріхів та хвороб на весь рік. Також величезну увагу у Чистий четвер приділяється збиранню. Люди часто відвідують перукарню та майстерні манікюру, щоб мати охайний вигляд напередодні Великодня, який у 2024 році відзначається 5 травня. Крім того, віруючі розпочинають готуватися до свята, купують продукти, фарбують яйця та печуть паски.

З Чистим Четвером пов'язані й численні народні змови. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, окотіть себе водою опівночі цього дня – хвороби зніме як рукою. Якщо ви бажаєте захистити будинок від злих сил, охрестіть стіни та стелі церковною свічкою і прочитайте ту молитву, яку ви знаєте. А жінкам, у яких ніяк не вдається влаштувати особисте життя, люди похилого віку радять у ніч на Чистий Четвер зайти до пояса в річку і попросити Вищі Сили зняти з них вінець безшлюбності.

Також цього дня

1509 – іспанцями засновано Сан-Хуан, нині головне місто Пуерто-Ріко.



1519 – помер Леонардо да Вінчі, універсальний геній доби Відродження.



1859 – народився Джером Клапка Джером, англійський письменник.



1892 – у Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії.



1902 – у Франції був показаний перший у світі науково-фантастичний фільм – "Подорож на Місяць".



1903 – народився Бенджамін Спок, американський педіатр. Спок – перший дитячий лікар, який вивчав психоаналіз із позиції розуміння вимог дітей у сімейних відносинах. Саме його новаторські думки про виховання дітей змусили багатьох батьків бути значно ніжнішими, гнучкішими ставитися до своїх дітей і вважати їх справжніми особистостями.



1946 – народився Девід Суше, британський актор з литовсько-білоруським корінням, відомий роллю детектива Пуаро в однойменному серіалі.



1972 – народився Дуейн "Скеля" Джонсон, американський актор ("Цар скорпіонів", "Зубна фея"), а також відомий рестлер.



1975 – народився Девід Бекхем, англійський футболіст, півзахисник.



2004 – в Інтернеті з'явився новий мережевий хробак «Sasser», який заражав операційні системи Windows XP та Windows 2000.



2011 – спецслужби США ліквідували терориста №1 Усаму бін Ладена.



2014 – протистояння в Одесі 2 травня 2014 року. За офіційними даними, загинуло 48 осіб, за неофіційними 116.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.

за Юліанським календарем: Антон, Віктор, Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Мотрона, Никифор, Семен, Христофор, Ян.