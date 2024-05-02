У Харкові подовжені графіки відключення світла

У четвер, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин.
Крім того, через ремонтні роботи, які зараз проводяться в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії, ніж анонсовано.
На підприємстві зазначають, що енергетики роблять все можливе, щоб працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. Під час повітряних тривог персонал змушений залишати об'єкти, на яких проводяться ремонти, через питання безпеки, що також впливає на час виконання аварійно-відновлювальних робіт.
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День підходить для пригод та нових вражень. Стережіться конфліктів, але насолоджуйтесь позитивними моментами.
У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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