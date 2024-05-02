02.05.2024 09:25 Рита Парфенова

У Харкові подовжені графіки відключення світла

У четвер, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин.



Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України.

Крім того, через ремонтні роботи, які зараз проводяться в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії, ніж анонсовано.

На підприємстві зазначають, що енергетики роблять все можливе, щоб працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. Під час повітряних тривог персонал змушений залишати об'єкти, на яких проводяться ремонти, через питання безпеки, що також впливає на час виконання аварійно-відновлювальних робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 травня графік погодинних відключень був розширений з урахуванням нічних годин та діяв до ранку 2 травня.