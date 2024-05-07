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07.05.2024  15:15   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують пошкоджені ворогом будинки Харкова

Які саме роботи виконали фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спеціалісти підриємства усувають наслідки ракетних ударів:
  • закрили всі 600 пошкоджених обстрілами вікон в Шевченківському районі.
  • усунули аварійність покрівель. 

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