09.05.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» завершило третій антарктичний сезон

Пізно ввечері 8 травня 2024 року судно пришвартувалося в порту Кейптауна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Це був найдовший антарктичний сезон «Ноосфери» з найбільшою науковою програмою. Він почався 17 листопада 2023 року за маршрутом Кейптаун – острів Кінг-Джордж (польська антарктична станція «Арцтовський») – острів Галіндез (українська антарктична станція «Академік Вернадський»).

Криголам доправив вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації «Вернадського». Відтак прибув у порт Пунта-Аренас (Чилі).

Капітаном цього рейсу був Олександр Гришко.

Знову до Антарктики судно вийшло 15 березня 2024 року. На його борту була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн.

Капітаном цього рейсу став Павло Панасюк.

Саме в цій частині – дорогою до «Вернадського», в районі станції та на шляху назад – з борту «Ноосфери» було виконано багато досліджень.

Зокрема:

відібрано зразки донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату;

вперше відібрано зразки морської фауни з дна Південного океану (у співпраці з польськими колегами);

зібрано унікальний матеріал для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів – південних плавунів;

відібрано зразки крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці;

відібрано цікаві з точки зору порівняльного дослідження проби ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також гірських порід з о. Десепшен та о. Крістін, бухта Артура.

Знову до Чилі «Ноосфера» прибула 13 квітня, доправивши туди учасників річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції. У цьому переході криголаму довелося долати сильний шторм у протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 м та швидкістю вітру до 35 м/с.

Відтак судно вчергове вирушило до Антарктики – до острова Кінг-Джордж для ротації полярників на польській станції «Арцтовський». Звідти «Ноосфера» взяла курс на Кейптаун, куди успішно дісталася вчора.

Як і минулого разу, нинішня експедиція «Ноосфери» була спільною українсько-польською і частково фінансувалася Польською антарктичною програмою.

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