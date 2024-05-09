09.05.2024 13:25 Віталій Хінєвіч
Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» завершило третій антарктичний сезон
Пізно ввечері 8 травня 2024 року судно пришвартувалося в порту Кейптауна.
Це був найдовший антарктичний сезон «Ноосфери» з найбільшою науковою програмою. Він почався 17 листопада 2023 року за маршрутом Кейптаун – острів Кінг-Джордж (польська антарктична станція «Арцтовський») – острів Галіндез (українська антарктична станція «Академік Вернадський»).
Криголам доправив вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації «Вернадського». Відтак прибув у порт Пунта-Аренас (Чилі).
Капітаном цього рейсу був Олександр Гришко.
Знову до Антарктики судно вийшло 15 березня 2024 року. На його борту була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн.
Капітаном цього рейсу став Павло Панасюк.
Саме в цій частині – дорогою до «Вернадського», в районі станції та на шляху назад – з борту «Ноосфери» було виконано багато досліджень.
Зокрема:
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відібрано зразки донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату;
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вперше відібрано зразки морської фауни з дна Південного океану (у співпраці з польськими колегами);
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зібрано унікальний матеріал для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів – південних плавунів;
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відібрано зразки крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці;
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відібрано цікаві з точки зору порівняльного дослідження проби ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також гірських порід з о. Десепшен та о. Крістін, бухта Артура.
Знову до Чилі «Ноосфера» прибула 13 квітня, доправивши туди учасників річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції. У цьому переході криголаму довелося долати сильний шторм у протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 м та швидкістю вітру до 35 м/с.
Відтак судно вчергове вирушило до Антарктики – до острова Кінг-Джордж для ротації полярників на польській станції «Арцтовський». Звідти «Ноосфера» взяла курс на Кейптаун, куди успішно дісталася вчора.
Як і минулого разу, нинішня експедиція «Ноосфери» була спільною українсько-польською і частково фінансувалася Польською антарктичною програмою.
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