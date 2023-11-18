18.11.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Український криголам Ноосфера вирушив до Антарктиди

17 листопада 2023 року, флагман українського науково-дослідного флоту – криголам «Ноосфера» – вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Зазначається, що це вже третій його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна є Олександр Гришко. Як і торік, нинішня експедиція «Ноосфери» є спільною українсько-польською і частково фінансованою Польською антарктичною програмою.

Тож спочатку криголам вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський» Arctowski Polish Antarctic Station, яка знаходиться на острові Кінг Джордж. Туди буде доправлено команду полярників та вантажі.

Потому судно піде до української станції «Академік Вернадський». Туди теж доставлять вантажі, а також сезонну експедицію. Більшість її учасників – це технічні фахівці, які мають завершити розпочату ще до повномасштабної війни модернізацію станції. Цього сезону в планах заміна системи водопостачання гарячої та холодної води, реконструкція причалу, завершення робіт з заземлення всіх будівель станції та низка інших невідкладних робіт.

Також серед учасників сезонної експедиції троє науковців: біолог, метеоролог та геофізик. Докладно про їхні програми роботи ми розкажемо окремо.

Попереду в «Ноосфери» – довга дорога через Атлантичний та Південний океани. Очікується, що судно дістанеться Антарктики в першій декаді грудня цього року.

Слід зазначити, що до нового антарктичного сезону було виконано багато робіт з технічного обслуговування та вдосконалення роботи криголама.

Зокрема, проведено плановий ремонт і обслуговування суднових механізмів та систем у сухому доці, капітальний ремонт суднових енергетичних установок, а також модифіковано систему охолодження суднових енергетичних установок.

Крім цього, був встановлений кавітаційний паливний модуль українського виробництва. Він використовується для покращення якості очистки та зменшення витрат пального й подовження моторесурсу двигунів.

Додатково судно оснастили новим навігаційним та іншим обладнанням. Наприклад, надпотужними прожекторами, що значно покращить його пристосованість до роботи в складній льодовій обстановці.

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