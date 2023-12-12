12.12.2023 18:55 Віталій Хінєвіч

Раніше запланованого часу: «Ноосфера» вже на «Вернадському»

Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» вже дійшов до нашої антарктичної станції «Академік Вернадський». За київським часом це відбулося сьогодні вночі, 11 грудня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Судно дісталося «Вернадського» дещо раніше запланованого терміну, адже завдяки скоординованій роботі польської та української команд, а також гарній погоді розвантаження на попередній локації – польській станції «Арцтовський» – пройшло за рекордні 3 доби.

На час прибуття судна до «Вернадського» з погодою знову пощастило, тож досить швидко вдалося переправити на берег учасників української сезонної експедиції.

«Наступний тиждень буде гарячим. Але настрій у всіх піднесений, бо так радісно через 8 місяців побачити своїх друзів та колег, ще й з купою корисних речей і смаколиків», – зазначають зимівники.

Протягом найближчого часу необхідно розвантажити судно, запустити ремонтні та інші роботи. Технічна команда сезонної експедиції продовжить модернізацію станції, розпочату ще до повномасштабної війни, а науковий загін сезону проводитиме додаткові дослідження.

Після завершення розвантаження «Ноосфера» вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників, які зараз на борту криголама. Це вже третій рік поспіль наше судно замість російського забезпечує перезмінку на польській антарктичній станції «Арцтовський».

Відтак у Чилі «Ноосфера» чекатиме на ще один сезонний загін науковців, які проведуть низку досліджень з борту судна, і нову команду українських зимівників, щоб доставити їх до «Вернадського».

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