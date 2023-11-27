27.11.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Викладач НТУ ХПІ встановив два світових рекорди з гірьового спорту

Він завоював золоті медалі у вправах «ривок» та «поштовх». При цьому спортсмен встановив два світових рекорди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут».

Старший викладач кафедри фізичного виховання Харківського Політеху Юрій Костянтинович Васильєв став дворазовим переможцем та рекордсменом 30-го чемпіонату світу з гірьового спорту.

Турнір відбувся 26–31 жовтня у місті Белград (Сербія). Змагання проходили за версією міжнародної федерації гірьового спорту. В них взяли участь чоловіки, жінки, юніори та ветерани спорту.

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