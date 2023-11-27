27.11.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік скоїв подвійне вбивство: кадри затримання (відео)

Повідомлення про подію надійшло до Чугуївського районного управління поліції 23 листопада від мешканки селища міського типуМалинівка, сусідки загиблих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад.

За вказаною адресою негайно прибули працівники поліції та виявили тіла чоловіка і жінки без ознак життя. Правоохоронці зібрали наявну слідову інформацію та встановили, що напередодні 37-річний чоловік прийшов до подружжя, яке мешкало поверхом нижче. Між ним та господарем квартири виникла сварка і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка.

У цей час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати. Нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але за кілька кроків до квартири зловмисник наздогнав її, повалив на підлогу та забив до смерті.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання нападника поліцейські виявили одяг та взуття зі слідами бурого кольору. Поліція затримала 37-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Він зізнався у скоєному та розповів, що мав з потерпілими неприязні стосунки й вирішив у такий спосіб помститися. Зловмисник повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові. Встановлено, що нападник перебуває на обліку у психіатра.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину і призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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