27.11.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Пошкодили ліфт, поштові скриньки: у Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про адмінправопорушення. Заявник повідомив, що двоє невідомих на вулиці Академіка Павлова пошкодили ліфт, поштові скриньки, дроти та елементи освітлення у під'їзді житлового будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Заявник зробив чоловікам зауваження, на що вони пригрозили йому фізичною розправою, після чого пішли з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику поліцейські виявили схожих за описом чоловіків. Згодом, заявник підтвердив що саме ці громадяни вчинили хуліганство у під'їзді будинку.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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