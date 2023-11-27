27.11.2023 12:00 Рита Парфенова

Колаборантці, яка влаштовувала свята окупантам на Харківщині, СБУ оголосила підозру

Співробітники СБУ повідомили про підозру 47-річній жінці, яка під час тимчасової окупації російськими військами м. Вовчанськ Харківської області очолила відділ «культури, молоді та спорту» при окупантах

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, на сторону представників окупаційної влади перейшла 47-річна мешканка міста Вовчанськ.



У липні минулого року колаборантка добровільно співпрацювала з незаконно створеною «Військово-цивільною адміністрацією Вовчанського району Харківської області». Жінка отримала посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту».



Обіймаючи псевдопосаду, зловмисниця організовувала роботу відділу, приймала участь у підготовці проектів рішень військово-цивільної адміністрації у профільній сфері, погоджувала плани роботи підприємств та установ з питань культурно-масових заходів, складала та затверджувала табелі обліку робочого часу підлеглих, згідно яких у подальшому останнім нараховувалась заробітна плата у російській валюті.



Крім цього, ворожа поплічниця організовувала заходи, приурочені пам’ятним датам російської історії, зокрема «Дню прапора росії».



На цій посаді жінка перебувала до моменту звільнення м. Вовчанська Збройними Силами України.



За матеріалами СБУ фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури.

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