27.11.2023 12:07 Рита Парфенова

Автомобіль збив жіінку на пішохідному переході: поліція Харківщини встановлює свідків

Поліція встановлює свідків ДТП в місті Валки Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 19 серпня близько 15:00 в місті Валки по вулиці Харківській біля повороту до вулиці Грабовського.

Водій автомобіля «ВАЗ 21099» не пропустив на пішохідному перехресті пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та померла в лікарні.



Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звернутися до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Валки вул. Паркова 22 до капітана поліції Олексія Гриценка або за номером телефону 0953028579.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби до поліції надійшло 876 повідомлень від громадян.