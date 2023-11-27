Автомобіль збив жіінку на пішохідному переході: поліція Харківщини встановлює свідків

Поліція встановлює свідків ДТП в місті Валки Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 19 серпня близько 15:00 в місті Валки по вулиці Харківській біля повороту до вулиці Грабовського.
Водій автомобіля «ВАЗ 21099» не пропустив на пішохідному перехресті пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та померла в лікарні.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звернутися до відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Валки вул. Паркова 22 до капітана поліції Олексія Гриценка або за номером телефону 0953028579.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби до поліції надійшло 876 повідомлень від громадян.
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