    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
27.11.2023  09:25   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж доби до поліції надійшло 876 повідомлень від громадян, всі вони опрацьовані.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 листопада 2023 року.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 24.11 Новини Харкова На Харківщині психічно хворий чоловік забив на смерть подружжя сусідів 24.11 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 