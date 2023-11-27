27.11.2023 09:25 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж доби до поліції надійшло 876 повідомлень від громадян, всі вони опрацьовані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 листопада 2023 року.