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27.11.2023  08:41   Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів області.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань та Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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