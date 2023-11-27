Військові рф обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань та Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року.
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