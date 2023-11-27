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27.11.2023  08:19   Рита Парфенова

Через негоду знеструмлено місто на Харківщині

Сильний вітер став причиною обриву проводів у населених пунктах Харківської області.

нема світла

Про проблеми з електропостачанням повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ

«У звʼязку з погодними умовами без електропостачання залишилась частина міста Балаклія та громади», – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади РЕМу працюють.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада.
Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  нема світла, харків
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