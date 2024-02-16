Понад повторі тисячі споживачів Харківщини залишилися без електропостачання через обстріли

Протягом останньої доби енергетики відновили життя у 323 споживачів у громадах Дергачівській, Золочівській, Ізюмській та Чугуївській, які були відключені через бойові дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Харківські теплові мережі» за минулу добу оперативно усунули 18 дефектів на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а також 64 пошкодження на комунікаціях внутрішньобудинкових систем.