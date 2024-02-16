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16.02.2024  11:06   Рита Парфенова

Понад повторі тисячі споживачів Харківщини залишилися без електропостачання через обстріли

Внаслідок артобстрілів з боку військових рф пошкодженj повітрянe лінію.

нема світла

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській област, під час обстрілів 15 лютого на території Вовчанської громади пошкоджено повітряну лінію та вимкнуто 1558 точок обліку.

Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки безпекова ситуація дозволить.

Протягом останньої доби енергетики відновили життя у 323 споживачів у громадах Дергачівській, Золочівській, Ізюмській та Чугуївській, які були відключені через бойові дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники КП «Харківські теплові мережі» за минулу добу оперативно усунули 18 дефектів на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а також 64 пошкодження на комунікаціях внутрішньобудинкових систем.

Тэги:  нема світла, негода, харків
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