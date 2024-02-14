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14.02.2024  18:31   Дмитро Колонєй

Дефект на мережі загрожував залишити без тепла сотні будинків: харківські комунальники усунули проблему

Харківські ремонтники ліквідували десятки пошкоджень та дефектів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківські теплові мережі» за минулу добу оперативно усунули 18 дефектів на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а також 64 пошкодження на комунікаціях внутрішньобудинкових систем.
 
 
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Зокрема, фахівці ХТМ ліквідували одразу два дефекти на магістральній мережі в Шевченківському районі, яка постачає тепло та гарячу воду в 207 будинків. Також бригади почали заміну обгорілої ізоляції на теплотрасі, яка проходить по вул. Котельній. 
 
 
 
«Поки температура повітря тримається вище нульової позначки, харківські тепловики намагаються максимально закрити всі можливі слабкі місця в системі, завершити земляні роботи та провести профілактику обладнання на джерелах теплопостачання», - зазначили на підприємстві.
 
Тэги:  ремонт, тепло, харків
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