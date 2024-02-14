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14.02.2024  17:53   Дмитро Колонєй

Харківські сінхронистки здобули на чемпіонаті світу право виступати на Олімпіаді

Українська збірна з артистичного плавання, яка маже вся складається з харківських спортсменок, здобула олімпійську ліцензію.

Виступатимуть на Олімпіаді харківські сінхронистки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, українська збірна буде представлена на Олімпіаді у Парижі в змаганнях дуетів.
 
Про здобуття ліцензії в офіційному листі повідомила Міжнародна федерація плавання (FINA). За підсумками чемпіонату світу з водних видів спорту в змаганнях з артистичного плавання харків’янки Владислава і Марина Алексіїви потрапили до шістки дуетів з найвищим рейтингом, які до цих змагань ще не пройшли олімпійську кваліфікацію та отримали для України перепустку на Ігри-2024. Ця ліцензія є неіменною.
 
Окрім України за підсумками чемпіонату світу ліцензії в дуеті також здобули
  • Велика Британія,
  • Нідерланди,
  • Греція,
  • Ізраїль та
  • Республіка Корея.
 
Всього за медалі Олімпійських ігор-2024 змагатимуться 18 дуетів з усього світу.
 
Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді в Токіо збірна України з артистичного плавання, яка повністю складалася з харківських спортсменок, вперше в історії піднялася на олімпійський п’єдестал, здобувши дві бронзові медалі – в змаганнях дуетів та в командних змаганнях.
 
Тэги:  спаорт, перемога, харків, сінхронистки
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