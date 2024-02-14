    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині правоохоронці врятували пораненого окупантами песика (фото)
14.02.2024  17:19   

На Харківщині правоохоронці врятували пораненого окупантами песика (фото)

На виручку собаці прийщли поліцейські та волониери Харківщини.

Врятували песика, який втратив лапу через обстріл ворогом ринку, правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, коли 13 лютого 2024 року загарбники вдарили по ринку Вовчанська, загинула жінка, ще одна отримала осколкове поранення ноги. Правоохоронці надавали невідкладну допомогу травмованій жінці, евакуювали її до лікарні, документували наслідки обстрілу.
 
Але під час цієї трагедії постраждали не лише люди, а й тварина. Рятуючі жінку та фіксуючи наслідки удару, правоохоронці помітили песика. Собака втратив лапу. Але одразу допомогти тварині вони не встигали, повідомивги про пораненого чотирилапого керівництво.
 
Врятували песика, який втратив лапу через обстріл ворогом ринку, правоохоронці: Новини Харкова
 
Помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков дізнався про собаку та одразу домовився із зоозахисниками та ветеринарами, які одразу ж відгукнулися, виїхали до Вовчанська, знайшли перелякану тварину та вивезли її.
 
Врятували песика, який втратив лапу через обстріл ворогом ринку, правоохоронці: Новини Харкова
 
Врятували песика, який втратив лапу через обстріл ворогом ринку, правоохоронці: Новини Харкова
 
Врятували песика, який втратив лапу через обстріл ворогом ринку, правоохоронці: Новини Харкова
 
Ветеринарну допомогу, лікування, відновлення та всі витрати по рятуванню пораненого собаки взяв на себе зооволонтер Роберт Саргсян.
Наразі песик вже на операції. Його життю більше нічого не загрожує.
 
 
Тэги:  допомога, обстріл, харків, песик, собака, врятування
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Суспільство Виплати ВПО: кому надаватимуть гроші пояснили у Харкові 04.02 Суспільство В Україні розширять допомогу ВПО: кому саме 01.02 Суспільство У Харкові нагадали, як отримати гроші за соціальною програмою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 