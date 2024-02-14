14.02.2024 17:19

На Харківщині правоохоронці врятували пораненого окупантами песика (фото)

На виручку собаці прийщли поліцейські та волониери Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , коли 13 лютого 2024 року загарбники вдарили по ринку Вовчанська, загинула жінка, ще одна отримала осколкове поранення ноги. Правоохоронці надавали невідкладну допомогу травмованій жінці, евакуювали її до лікарні, документували наслідки обстрілу.

Але під час цієї трагедії постраждали не лише люди, а й тварина. Рятуючі жінку та фіксуючи наслідки удару, правоохоронці помітили песика. Собака втратив лапу. Але одразу допомогти тварині вони не встигали, повідомивги про пораненого чотирилапого керівництво.

Помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков дізнався про собаку та одразу домовився із зоозахисниками та ветеринарами, які одразу ж відгукнулися, виїхали до Вовчанська, знайшли перелякану тварину та вивезли її.

Ветеринарну допомогу, лікування, відновлення та всі витрати по рятуванню пораненого собаки взяв на себе зооволонтер Роберт Саргсян.

Наразі песик вже на операції. Його життю більше нічого не загрожує.