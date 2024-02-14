Комунальники моніторять стан та відновляють зливи Харкова

Де саме вели роботи фахівці підприємства розповіли у КП «КВЗК» Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводить планові обстеження димових і вентиляційних каналів у житлових будинках.
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Сьогодні акцент на організацію та порядок, а не на творчості. Варто приділити увагу господарству та організації справ у роботі. Розмірковуйте про систематизацію важливих справ у житті. Важливо уникати поспішання та усвідомлено приймати рішення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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