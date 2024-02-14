    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники моніторять стан та відновляють зливи Харкова
14.02.2024  16:53   

Комунальники моніторять стан та відновляють зливи Харкова

Де саме вели роботи фахівці підприємства розповіли у КП «КВЗК» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спеціалісти КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вулицях Греківській, Каштановій та Салтівському шосе; 
  • промили зливостоки і поперечні підключення на вулицях Шариковій, Дудинської, Гвардійців-Широнінців та ін.;
  • очищають дощоприймальні колодязі;
  • наводять лад на схилах канав та берегах водойм.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводить планові обстеження димових і вентиляційних каналів у житлових будинках.

 

Тэги:  ремонт, зливи, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 ЖКГ Дефект на мережі загрожував залишити без тепла сотні будинків: харківські комунальники усунули проблему 13.02 Дороги та транспорт У Харківському метро закрили центральний перехід на станції «Спортивна» через наслідки обстрілів 12.02 ЖКГ Харківські комунальники опрацювали більше тисячі звернень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 