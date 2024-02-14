Як працює "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" у житловому секторі міста

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводить планові обстеження Cлужба з обслуговування димових і вентиляційних каналів у житлових будинках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.
Спеціалісти Служб з обслуговування димових і вентиляційних каналів звертають особливу увагу на виявлення та усунення зруйнованих та пошкоджених оголовків, а також перевіряють справність газового обладнання та опалювальних приладів.
З початку поточного року підприємство успішно обстежило 765 будинків та забезпечило понад 500 опалювальних приладів готовністю до роботи. Крім того, за цей період комунальники виконали 102 позапланові заявки, що надійшли через диспетчерську службу "1562".
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