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14.02.2024  11:41   Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

14 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

14 лютого з з 12:00 до 13:00 включно у селі Нова Гнилиця Чкаловської громади будуть знищені вибухонебезпечні предмети.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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