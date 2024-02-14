Під Харковом пролунають вибухи: причина

14 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
14 лютого з з 12:00 до 13:00 включно у селі Нова Гнилиця Чкаловської громади будуть знищені вибухонебезпечні предмети.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 лютого 2024 року.
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