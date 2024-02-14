14.02.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Обманом заволоділа сережками харків'янки: викрито неодноразово судиму жінку

Зловмисниця ходила по квартирах будинку по вулиці 23 Серпня з шестирічною дитиною та просила допомогти грошима.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

11 лютого в ході моніторингу соціальних мереж поліція отримала інформацію про те, що невідома обманом заволоділа сережками жінки.

Через адміністратора пабліка правоохоронці встановили особу потерпілої. Вона розповіла, що відчинила двері невідомій, дала їй 550 гривень, дитячу шапку та чоботи. Після бесіди зі зловмисницею жінка виявила відсутність золотих сережок.

За даним фактом слідчі Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Протягом доби оперативники райуправління встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася 51-річна неодноразово раніше судима мешканка Шевченківського району. Поліцейські вилучили у зловмисниці ювелірні вироби, якими вона заволоділа.

Наразі перевіряється причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік обікрав два домоволодіння.