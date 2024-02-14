    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік обікрав два домоволодіння
14.02.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік обікрав два домоволодіння

Минулої доби працівники харківської поліції отримали та опрацювали 1091 повідомлення про правопорушення та події, передає РЕДПОСТ .

 
У Київському районі Харкова правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який обікрав два домоволодіння. Через незачинені вхідні двері зловмисник потрапив до приватного будинку та викрав майно господарів. 
 
Потім він відправився до сусідів. Через вікно порушник проник до домоволодіння й також скоїв крадіжку різних побутових предметів. Після скоєння злочину чоловік намагався втекти з місця події, але був затриманий. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Також працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 12 лютого на Салтівці сталася дорожньо-транспортна пригода з загиблими.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Надзвичайні події Обманом заволоділа сережками харків'янки: викрито неодноразово судиму жінку 13.02 Надзвичайні події З річки у центрі Харкова врятували жінку (фото, відео) 10.02 Надзвичайні події Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 