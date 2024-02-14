14.02.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік обікрав два домоволодіння

Минулої доби працівники харківської поліції отримали та опрацювали 1091 повідомлення про правопорушення та події, передає РЕДПОСТ .

У Київському районі Харкова правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який обікрав два домоволодіння. Через незачинені вхідні двері зловмисник потрапив до приватного будинку та викрав майно господарів.

Потім він відправився до сусідів. Через вікно порушник проник до домоволодіння й також скоїв крадіжку різних побутових предметів. Після скоєння злочину чоловік намагався втекти з місця події, але був затриманий. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Також працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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