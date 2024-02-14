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14.02.2024  11:08   Рита Парфенова

Газопостачання відновлено в обстріляному ворогом селі на Харківщині

«Газмережі» відновили газопостачання у село Липецької громади.

«Газмережі» відновили газопостачання у село Липецької громади
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
Газові спеціалісти з Липецької дільниці компанії "Газмережі" успішно відновили постачання газу у одне з сіл прикордонної громади Харківського району.
 
Мешканці села за останні дні опинилися без газу через пошкодження росіянами одного з газопроводів, що доставляє газ до житлових будинків.
 
Зусиллями газовиків було проведено ремонт пошкодженої мережі, і вже зараз газ відновлено для всіх родин Липецької громади.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повертають світло у зруйноване ворогом село Харківського району.
Тэги:  газ, харків
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