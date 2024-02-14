14.02.2024 11:08 Рита Парфенова

Газопостачання відновлено в обстріляному ворогом селі на Харківщині

«Газмережі» відновили газопостачання у село Липецької громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Газові спеціалісти з Липецької дільниці компанії "Газмережі" успішно відновили постачання газу у одне з сіл прикордонної громади Харківського району.

Мешканці села за останні дні опинилися без газу через пошкодження росіянами одного з газопроводів, що доставляє газ до житлових будинків.

Зусиллями газовиків було проведено ремонт пошкодженої мережі, і вже зараз газ відновлено для всіх родин Липецької громади.

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