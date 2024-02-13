13.02.2024 11:02 Рита Парфенова

Енергетики повертають світло у зруйноване ворогом село Харківського району (фото)

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" активно працюють над відновленням електропостачання у селі Великі Проходи Харківського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ, електричну мережу у селі вдалося відремонтувати на 60%.

"Ми вже відновили шість з 11 підстанцій і плануємо розпочати роботу над сьомою. Також було замінено приблизно 100 опор, і ми продовжуємо монтаж сучасного самонесучого ізольованого проводу (СІП).", – розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.

За його словами, процес відновлення електропостачання у Великих Проходах триває, проте швидкість робіт залежить від різних факторів, включаючи погодні умови

Нагадаємо, що до війни в селі проживало понад 1000 осіб. Зараз, за даними місцевої влади, населення села складає близько 170 чоловік.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що після обстрілів ввечері 11лютого вже наступноього дня у Вовчанській громаді відновили електропостачання, у Куп'янську заживили знеструмлених через обстріл споживачів.