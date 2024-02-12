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12.02.2024  11:42   Рита Парфенова

На Харківщині відновлено енергопостачання після ракетного удару

Після обстрілу у Вовчанській громаді відновили електропостачання.


Фото: АТ "Харківобленерго"

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" швидко відремонтували повітряну лінію 110 кВ, що була пошкоджена під час ворожого обстрілу у неділю, 11 лютого. Це призвело до того, що понад 10 тисяч споживачів залишилися без світла.

Начальник Харківського високовольтного РЕМ Олександр Ганус повідомив, що енергетики оперативно відремонтували пошкоджену ділянку та підключили всіх знеструмлені споживачів.

"Наразі жителі Вовчанська та прилеглих населених пунктів насолоджуються світлом", - зазначив він.

Міненерго також повідомило про наслідки обстрілів минулої доби. У Куп’янську пошкоджено адмінбудівлю обленерго, а споживачі залишилися без електропостачання у трьох населених пунктах. За вихідні дні електропостачання відновлено для понад 10,6 тисяч абонентів. Однак залишається без електропостачання 15,5 тисяч точок обліку.

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Раніше РЕДПОСТ писав,у зв'язку з невідкладними ремонтними роботами на об’єктах енергозабезпечення 12 лютого будуть відключення електроенергії по території міста Балаклія.
Тэги:  відключення світла, харків
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