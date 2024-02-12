12.02.2024 12:17

Оголошено вирок харків'янину, який розповсюджував наркотики

Харків'янин, який розповсюджував наркотики у Харкові через закладки, отримав вирок понад 8 років ув'язнення разом з конфіскацією майна.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у травні 2021 року чоловік замовив метадон і канабіс через інтернет-магазин. Після отримання посилки він розфасував метадон на невеликі згортки та почав розкладати закладки по місту, щоб доставляти товар покупцям. Канабіс залишив для себе.

Під час затримання 24 травня 2021 року у нього було знайдено приблизно десять згортків з метадоном. Ще кілька десятків згортків з цією ж наркотичною речовиною та канабісом виявлено у нього вдома.

Під час судового процесу обвинувачений визнав свою провину.

Октябрський районний суд м. Полтави визнав 41-річного чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, а також без мети збуту. Йому було призначено покарання у вигляді понад 8 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на подачу апеляційного оскарження.

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