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12.02.2024  12:17   

Оголошено вирок харків'янину, який розповсюджував наркотики

Харків'янин, який розповсюджував наркотики у Харкові через закладки, отримав вирок понад 8 років ув'язнення разом з конфіскацією майна.

Закладник, який розповсюджував наркотики у Харкові, отримав вирок
 
Як повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у травні 2021 року чоловік замовив метадон і канабіс через інтернет-магазин. Після отримання посилки він розфасував метадон на невеликі згортки та почав розкладати закладки по місту, щоб доставляти товар покупцям. Канабіс залишив для себе.
 
Під час затримання 24 травня 2021 року у нього було знайдено приблизно десять згортків з метадоном. Ще кілька десятків згортків з цією ж наркотичною речовиною та канабісом виявлено у нього вдома.
 
Закладник, який розповсюджував наркотики у Харкові, отримав вирок
 
Під час судового процесу обвинувачений визнав свою провину.
 
Октябрський районний суд м. Полтави визнав 41-річного чоловіка винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, а також без мети збуту. Йому було призначено покарання у вигляді понад 8 років та 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі триває строк на подачу апеляційного оскарження.
 
Закладник, який розповсюджував наркотики у Харкові, отримав вирок
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова спіймали чоловіка, який зробив з квартири склад наркотиків.
Тэги:  наркотики, хареів
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