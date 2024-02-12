Скільки порушників ПДР виявили на Харківщині

Отже, за минулі вихідні патрульні опрацювали 455 викликів.

У цей період вони виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння та 3 особи, які мали, ймовірно, наркотичні речовини.

Зафіксували 633 адміністративних правопорушення, з яких 461 стосувалися порушень ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 105 пішоходів за порушення ними ПДР.

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