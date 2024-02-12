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12.02.2024  12:47   Рита Парфенова

Скільки порушників ПДР виявили на Харківщині

Патрульні Харкова та області виявили й притягнули до відповідальності порушників Правил дорожнього руху.


Фото з відкритих джерел
порушення пдд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Отже, за минулі вихідні патрульні опрацювали 455 викликів.

У цей період вони виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння та 3 особи, які мали, ймовірно, наркотичні речовини.

Зафіксували 633 адміністративних правопорушення, з яких 461 стосувалися порушень ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 105 пішоходів за порушення ними ПДР.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники сім разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинила збройна агресія рф.

 

Тэги:  пдд, патрульні, харків
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