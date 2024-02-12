Скільки порушників ПДР виявили на Харківщині

Патрульні Харкова та області виявили й притягнули до відповідальності порушників Правил дорожнього руху.
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В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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