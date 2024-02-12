Харківщина на ранок 12 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби була проведена ліквідація наслідків ворожих ударів по Немишлянському району міста Харкова.

У місті Вовчанськ Чугуївського району після ворожих ударів виявлені пошкодження приватного сектору. Зазначені удари призвели до загоряння дахів, перекриття господарчих споруд та автомобіля на площі пожежі 94 кв.м. На щастя, подія не призвела до жертв або поранень. Для проведення ліквідації залучалось 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.

Також, двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження територій після обстрілу у с. Борова Ізюмського району та м. Люботин Харківського. На щастя, і у цих випадках не зафіксовано жертв або поранених. Для проведення робіт залучалось 3 одиниці техніки та 17 осіб особового складу ДСНС.

Загалом протягом доби з 11 по 12 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;;

2 – на перевірку території та допомогу постраждалим після ворожих обстрілів;

5 – на допомогу населенню;

2 — допомога при ДТП та для витягування автомобілів з ускладнених ділянок доріг;

6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 11 лютого окупанти завдали ракетний удар по Люботину Харківського району.