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12.02.2024  08:24   Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по передмістю Харкова

Ввечері 11 лютого під ворожим ударом опинилося місто Люботин під Харковом

ракета
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 11 лютого близько одиннадцятої години вечора окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

Попередньо обстріл вівся ракетами С-300 із бєлгорода.

Інформації про постраждалих не поступало.

Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові було чути звуки вибухів.

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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