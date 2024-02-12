Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 лютого 2024 року.
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В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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