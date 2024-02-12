12.02.2024 08:05

Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 лютого 2024 року.