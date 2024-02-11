ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили дві атаки ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Слобожанському напрямку ворожі сили продовжують утримувати свою військову присутність у прикордонних районах. Здійснюючи диверсійно-розвідувальні операції, противник не припиняє обстрілів населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 лютого 2024 року.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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