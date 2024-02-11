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11.02.2024  19:49   

ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили дві атаки ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:

  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Стрілеча,
  • Гатище
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Берестове.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку ворожі сили продовжують утримувати свою військову присутність у прикордонних районах. Здійснюючи диверсійно-розвідувальні операції, противник не припиняє обстрілів населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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